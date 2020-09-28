Париж, 28 сентября, 2020, 11:48 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «принял к сведению коллективное предательство политического класса» Ливана после того, как власти этой страны не смогли сформировать новое правительство вопреки обещанию, данному 1 сентября 2020 года. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

В ходе пресс-конференции в Париже Макрон заявил, что «вся ответственность, а она будет тяжелой», за эту неудачу ложится на плечи властей Ливана, у которых остался «последний шанс сформировать правительство, призванное восстановить страну, и получить необходимую международную помощь».

«Дорожная карта от 1 сентября остается в силе, — пояснил президент, — так как она является единственной инициативой, предпринятой на национальном, региональном и международном уровнях».

Напомним, 27 сентября Макрон объявил о том, что Франция совместно с ООН, а также рядом стран проведет новую конференцию по Ливану. Он уточнил, что конференция будет направлена на мобилизацию и расширение международной помощи Бейруту и всему ливанскому народу.