Москва, 28 сентября, 2020, 11:02 — ИА Регнум. Четвёртую очередь развития автоматизированной информационной системы АИС «Налог-3» оценили в 653,4 млн рублей. Именно с такой начальной ценой объявила тендер ФНС России, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Федеральная налоговая служба, ФНС

Открытый конкурс в электронной форме завершится 28 октября 2020 года. При оплате будут задействованы средства федерального бюджета.

По условиям контракта работа разделены на пять этапов и должна быть выполнена не позднее 1 июня 2021 года.

Напомним, в апреле 2020 года стало известно, что ФНС РФ готово потратить на доработку информсистемы «Налог-сервис» 9,5 млрд рублей. На эти средства планировалось закупить программное обеспечение и оборудование для трёх филиалов — нижегородского, подмосковного и Москвы. Тендер состоялся, победителем было признано ООО «ИБС Консалтинг», с которым подписали контракт на 8 752 340 602 рубля.

По реквизитам, указанным в госконтракте, в ЕГРЮЛ фигурирует другое юрлицо — ООО «Рубитех». Вероятно, в июле 2020 года компания сменила название, а в конце июня произошла и смена гендиректора. Новым руководителем вместо Оксаны Заневской стала Мария Рычагова, а Заневская возглавила новое юрлицо — ООО «ИБС Консалтпро», принадлежащее «ИБС Ульяновск» и «ИБС Санкт-Петербург». Компания «Рубитех», получившая многомиллиардный контракт, принадлежит с мая 2020 года Эльмире Аскеровой (доля — 51%), а с июля ещё и Игорю Ведёхину, и АО «ГС-Инвест». Последнее было учреждено в мае 2020 года Сергеем Мацоцким, чьи данные схожи с данными основателя компании IBS.

По открытым данным, «Рубитех» был исполнителем по 25 госконтрактам на 11,6 млрд рублей, из которых семь с ФНС РФ на сумму 10,7 млрд рублей.

В июле также был объявлен тендер на доработку единой системы ФНС — АИС «Налог-3» (третья очередь) с начальной ценой 932 млн рублей. Его предложили подписать единственному участнику — АО «Главный научный инновационный внедренческий центр».