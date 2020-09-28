Москва, 28 сентября, 2020, 10:41 — ИА Регнум. В рамках сбора и анализа предложений, поступивших в Рособрнадзор по итогам ЕГЭ в 2020 году от выпускников и родителей, может быть рассмотрена возможность проведения экзаменов только для тех, кто намерен поступать в вузы. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Поступили предложения отказаться от обязательной сдачи ЕГЭ всеми выпускниками школ и сохранить экзамены только для поступающих в вузы», — говорится в сообщении.

Помимо этого, ведомству также направили предложения касательно организации видеонаблюдения в пунктах проведения ЕГЭ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году ЕГЭ сдавали только те выпускники одиннадцатых классов, которые планировали поступить в вузы. Все остальные были освобождены от сдачи экзаменов.