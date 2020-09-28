Москва, 28 сентября, 2020, 10:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 8135 носителей коронавируса. Об этом 28 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее в России выявили 7867 случаев заражения — на 268 случаев меньше.

Лидером является Москва — 2217. Далее следуют Петербург — 237, Подмосковье — 212, Ростовская область — 193. В группе лидеров также Нижегородская, Воронежская и Кемеровская области, а также Югра.

Всего в России выявили 1 159 573 случая заражения коронавирусом.