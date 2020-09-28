Москва, 28 сентября, 2020, 10:21 — ИА Регнум. В комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям допустили, что одну из новых улиц Москвы могут назвать в честь первого правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова.

Русская Америка на 1860 год

Ранее с этой инициативой выступили в Русском географическом обществе.

«Конечно, это историческая личность. Почему бы и не назвать одну из улиц в нашем городе в его честь», — цитирует слова председателя комиссии Евгения Герасимова агентство «Москва».

Депутат отметил, что перед рассмотрением идеи нужно изучить «историческую привязку» — к первооткрывателям, истории России, географическим открытиям.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Одессы Геннадий Труханов предложил вернуть улице Инглези и проспекту Небесной сотни исторические названия — маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии.