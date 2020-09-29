В Воронежской области из-за сухой погоды и сильного ветра пожарные пришлось тушить сразу несколько крупных ландшафтных пожаров — горели десятки гектаров травы и лесной подстилки в нескольких районах области. Огонь уже уничтожил жилой дом и хозпостройки. Дым от лесных пожаров ощущался даже в Воронеже. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

09:27 28.09.2020 Пожар в селе Троицкое Новохопёрского района был ликвидирован на площади около 15 га. В результате пожара огнём было повреждено десять нежилых домов. Погибших и пострадавших нет. Об этом ранее: Крупный травяной пожар ликвидирован под Воронежем

09:28 28.09.2020 Как уточнили в ГУ МЧС, ситуация с пожарами в регионе «стабильно тяжелая». Об этом подробнее: В Воронежской области природные пожары добрались до жилых домов

09:29 28.09.2020 В Рамонском районе Воронежской области из-за угрозы распространения огня ввели режим ЧС в двух поселениях. По теме: В Воронежской области из-за пожара ввели режим ЧС в двух поселениях

09:31 28.09.2020 Площадь пожара в районе города Борисоглебска Воронежской области за несколько часов разрослась в несколько раз, сообщает ИА REGNUM 28 сентября со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС. По данным на вечер 27 сентября, площадь пожара в районе Борисоглебска составляла 10 га, на 06:00 28 сентября — уже 130 га. Подробнее: Под Воронежем площадь природного пожара выросла в несколько раз

09:34 28.09.2020 Крупный природный пожар ликвидировали в районе посёлка Новоподклетное Рамонского района Воронежской области в 08:30 28 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Об этом: В Воронежской области ликвидировали пожар на площади 25 га

09:43 28.09.2020 Колонна Тульского спасательного центра МЧС России прибыла в Воронежскую область для оказания помощи в тушении природных пожаров, об этом сообщили 28 сентября в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Об этом: В Воронежскую область на тушение пожаров прибыли тульские спасатели

09:50 28.09.2020 Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

10:05 28.09.2020 Прокурор Воронежской области Александр Гулягин взял на контроль ход проверок по факту пожаров и причинения ущерба собственникам в пригородах Воронежа, сообщили в ведомстве.

10:14 28.09.2020 Ход проверок по факту пожаров и причинения ущерба собственникам в пригородах Воронежа взял на контроль прокурор области Александр Гулягин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона 28 сентября. «В каждом случае на места пожаров для координации действий выезжали районные прокуроры. В целях выявления причин пожаров назначено проведение процессуальных проверок. Одновременно прокуратурой начаты проверки исполнения противопожарного законодательства органами местного самоуправления», — уточнили в пресс-службе. Читайте подробнее: Воронежский прокурор взял на контроль проверки по факту природных пожаров

10:46 28.09.2020 По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на территории Воронежской области действует особый противопожарный режим.

10:48 28.09.2020 Крупный природный пожар в Рамонском районе Воронежской области ликвидирован спустя более чем сутки в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Читайте подробнее: В Воронежской области ликвидировали природный пожар на 50 га

11:01 28.09.2020 Карта пожарной опасности. Воронежская область [36.mchs.gov.ru]

11:08 28.09.2020 Заседание специальной комиссии по ситуации с пожарами в Воронежской области созовёт губернатор Александр Гусев 28 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона. Читайте также: Воронежский губернатор созовёт спецкомиссию из-за пожаров

11:18 28.09.2020 Пожары в районе Отрадного и Бабяково в Новоусманском районе Воронежской области, в непосредственном соседстве с Воронежем, масштабных последствий не имели, возгорания ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новоусманского района Воронежской области. Об этом: Пожары в пригородах Воронежа масштабных последствий не имеют — власти

11:43 28.09.2020 Пожары в Воронежской области. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области

12:21 28.09.2020 В администрации Новоусманского района Воронежской области уточнили, что указатель «Бабяково», установленный неделей ранее назад в честь 425-летия села на средства местного предпринимательского сообщества, не пострадал и в восстановлении не нуждается, до него возгорание не дошло.

12:32 28.09.2020 Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

12:57 28.09.2020 Пользователи соцсетей благодарят пожарных, которые борются с огнём в Воронежской области. «Хочется сказать только одно. Ребята, пожарные, спасибо вам. Держитесь», — пишет жительница региона в группе «Типичный Воронеж» в соцсети «ВКонтакте».

13:07 28.09.2020 Флешмоб #спасибопожарным запущен в социальных сетях в знак благодарности воронежским спасателям, сотрудникам лесопожарной службы и всем тем, кто участвует в ликвидации масштабных лесных пожаров в Воронежской области. Флешмоб подхватили и простые пользователи, и СМИ и официальные паблики правительства региона.

13:09 28.09.2020 «Ребятам МЧС России отдельно спасибо за Ваш нелегкий труд, Вы наша защита и опора!!! Молодцы!» — благодарят пожарных пользователи паблика «Типичный Воронеж» «ВКонтакте».

13:49 28.09.2020 Крупный пожар в районе Борисоглебска тушат с воздуха — вертолет МЧС России Ми-8 выполнил 10 сбросов воды.

13:55 28.09.2020 Тушение крупного пожара продолжается в Борисоглебском городском округе Воронежской области, к тушению привлечён вертолёт, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области 28 сентября. Читайте подробнее: МЧС переломило ситуацию с пожарами в Воронежской области

14:12 28.09.2020 В Воронежской области пострадавшим от пожара возместят ущерб, поручение дал губернатор Александр Гусев.

14:13 28.09.2020 «Пожарная авиация останется в регионе на столько, на сколько это понадобится. Денег на это жалеть не будем», — отметил губернатор.

14:22 28.09.2020 Жители Воронежской области, пострадавшие от ландшафтных пожаров, получат возмещение ущерба за счёт муниципальных бюджетов. Поручение дал губернатор Александр Гусев на заседании спецкомиссии по ситуации с пожарами в регионе 28 сентября, сообщила пресс-служба облправительства. Об этом: Воронежский губернатор поручил помочь пострадавшим от пожаров

14:34 28.09.2020 Тушение лесного пожара. Воронежская область [36.mchs.gov.ru]

14:35 28.09.2020 Воронежский губернатор призвал доводить до суда все случаи поджогов, которые привели к ландшафтным пожарам.

14:41 28.09.2020 По фактам возникновения пожаров на территории шести районов Воронежской области СК организовано проведение процессуальных проверок.