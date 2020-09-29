Воронежская область в огне – все новости
В Воронежской области из-за сухой погоды и сильного ветра пожарные пришлось тушить сразу несколько крупных ландшафтных пожаров — горели десятки гектаров травы и лесной подстилки в нескольких районах области.
Огонь уже уничтожил жилой дом и хозпостройки. Дым от лесных пожаров ощущался даже в Воронеже.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
Пожар в селе Троицкое Новохопёрского района был ликвидирован на площади около 15 га. В результате пожара огнём было повреждено десять нежилых домов. Погибших и пострадавших нет.
Об этом ранее: Крупный травяной пожар ликвидирован под Воронежем
Как уточнили в ГУ МЧС, ситуация с пожарами в регионе «стабильно тяжелая».
Об этом подробнее: В Воронежской области природные пожары добрались до жилых домов
В Рамонском районе Воронежской области из-за угрозы распространения огня ввели режим ЧС в двух поселениях.
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Площадь пожара в районе города Борисоглебска Воронежской области за несколько часов разрослась в несколько раз, сообщает ИА REGNUM 28 сентября со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС. По данным на вечер 27 сентября, площадь пожара в районе Борисоглебска составляла 10 га, на 06:00 28 сентября — уже 130 га.
Подробнее: Под Воронежем площадь природного пожара выросла в несколько раз
Крупный природный пожар ликвидировали в районе посёлка Новоподклетное Рамонского района Воронежской области в 08:30 28 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Об этом: В Воронежской области ликвидировали пожар на площади 25 га
Колонна Тульского спасательного центра МЧС России прибыла в Воронежскую область для оказания помощи в тушении природных пожаров, об этом сообщили 28 сентября в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Об этом: В Воронежскую область на тушение пожаров прибыли тульские спасатели
Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области
Прокурор Воронежской области Александр Гулягин взял на контроль ход проверок по факту пожаров и причинения ущерба собственникам в пригородах Воронежа, сообщили в ведомстве.
Ход проверок по факту пожаров и причинения ущерба собственникам в пригородах Воронежа взял на контроль прокурор области Александр Гулягин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона 28 сентября.
«В каждом случае на места пожаров для координации действий выезжали районные прокуроры. В целях выявления причин пожаров назначено проведение процессуальных проверок. Одновременно прокуратурой начаты проверки исполнения противопожарного законодательства органами местного самоуправления», — уточнили в пресс-службе.
Читайте подробнее: Воронежский прокурор взял на контроль проверки по факту природных пожаров
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на территории Воронежской области действует особый противопожарный режим.
Крупный природный пожар в Рамонском районе Воронежской области ликвидирован спустя более чем сутки в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Читайте подробнее: В Воронежской области ликвидировали природный пожар на 50 га
Заседание специальной комиссии по ситуации с пожарами в Воронежской области созовёт губернатор Александр Гусев 28 сентября, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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Пожары в районе Отрадного и Бабяково в Новоусманском районе Воронежской области, в непосредственном соседстве с Воронежем, масштабных последствий не имели, возгорания ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новоусманского района Воронежской области.
Об этом: Пожары в пригородах Воронежа масштабных последствий не имеют — власти
Пожары в Воронежской области. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области
В администрации Новоусманского района Воронежской области уточнили, что указатель «Бабяково», установленный неделей ранее назад в честь 425-летия села на средства местного предпринимательского сообщества, не пострадал и в восстановлении не нуждается, до него возгорание не дошло.
Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.
Пользователи соцсетей благодарят пожарных, которые борются с огнём в Воронежской области.
«Хочется сказать только одно. Ребята, пожарные, спасибо вам. Держитесь», — пишет жительница региона в группе «Типичный Воронеж» в соцсети «ВКонтакте».
Флешмоб #спасибопожарным запущен в социальных сетях в знак благодарности воронежским спасателям, сотрудникам лесопожарной службы и всем тем, кто участвует в ликвидации масштабных лесных пожаров в Воронежской области. Флешмоб подхватили и простые пользователи, и СМИ и официальные паблики правительства региона.
«Ребятам МЧС России отдельно спасибо за Ваш нелегкий труд, Вы наша защита и опора!!! Молодцы!» — благодарят пожарных пользователи паблика «Типичный Воронеж» «ВКонтакте».
Крупный пожар в районе Борисоглебска тушат с воздуха — вертолет МЧС России Ми-8 выполнил 10 сбросов воды.
Тушение крупного пожара продолжается в Борисоглебском городском округе Воронежской области, к тушению привлечён вертолёт, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области 28 сентября.
Читайте подробнее: МЧС переломило ситуацию с пожарами в Воронежской области
В Воронежской области пострадавшим от пожара возместят ущерб, поручение дал губернатор Александр Гусев.
«Пожарная авиация останется в регионе на столько, на сколько это понадобится. Денег на это жалеть не будем», — отметил губернатор.
Жители Воронежской области, пострадавшие от ландшафтных пожаров, получат возмещение ущерба за счёт муниципальных бюджетов. Поручение дал губернатор Александр Гусев на заседании спецкомиссии по ситуации с пожарами в регионе 28 сентября, сообщила пресс-служба облправительства.
Об этом: Воронежский губернатор поручил помочь пострадавшим от пожаров
Воронежский губернатор призвал доводить до суда все случаи поджогов, которые привели к ландшафтным пожарам.
По фактам возникновения пожаров на территории шести районов Воронежской области СК организовано проведение процессуальных проверок.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал полицию включаться в работу по случаям поджогов в Воронежской области. Вопрос обсуждался 28 сентября на заседании спецкомиссии по ситуации с лесными пожарами в регионах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Подробности в материале: Воронежский губернатор просит полицию найти поджигателей
Проведение процессуальных проверок по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность») организовано СУ СКР по Воронежской области по фактам пожаров в регионе, сообщили 28 сентября в пресс-службе ведомства.
Подробности в материале: СК начал проверки из-за пожаров Воронежской области
26−27 сентября в Воронежской области произошло в общей сложности178 пожаров, из них 152 ландшафтных.
Крупный лесной пожар удалось локализовать в Борисоглебске Воронежской области 28 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Об этом: В Воронежской области локализовали природный пожар на 130 га
28 строений уничтожено пожарами за выходные 26−27 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.
Подробности в материале: В Воронежской области травяные пожары уничтожили 28 строений
В Госдуме с тревогой наблюдают за ситуацией с пожарами в Воронежской области, намерены держать ситуацию на контроле и оказывать помощь пострадавшим.
Читайте подробнее: В Госдуме следят за пожарами к Воронежской области и готовы помочь
Тушить пожары в Воронежской области помогают сотрудники МЧС и ГПС из Тульской, Липецкой и Волгоградской областей.
После пожаров в ГУ МЧС по Воронежской области предложили установить дополнительные заградительные шлагбаумы на въезде в лесные массивы в границах населенных пунктов; обновить противопожарные разрывы и провести очистку населенных пунктов от сухой растительности и горючего мусора.
Также предложено увеличить число маршрутов патрулирования и опергрупп.
Воронежской области технических средств для тушения пожаров на данный момент достаточно, однако, в случае необходимости, на помощь воронежским пожарным могут быть направлены два самолёта из Москвы.
В Новоусманском районе, где ликвидировали пожары, продолжают проливку тлеющих очагов. Параллельно на территории района инициировали усиленные рейды по соблюдению требований особого противопожарного режима.
Основной причиной возникновения природных пожаров в регионе специалисты называют погодные условия — отсутствие дождей, сильный ветер. Второй фактор — несоблюдение норм благоустройства земельных участков, в частности неубранная сухая трава. Ещё одной причиной могло стать разведение костров или сжигание мусора.
В Воронежской области МЧС сообщило о ликвидации последнего крупного лесного пожара.
«По уточненным данным, общая площадь, пройденная огнем в Борисоглебске, составила 168,8 га. На местах пожаров сейчас осуществляется дежурство подразделений в целях контроля за обстановкой», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Об этом: Под Воронежем ликвидировали последний крупный пожар
Сотни гектаров выжженной земли и обугленных деревьев — последствия лесных пожаров под Воронежем с высоты птичьего полёта.
Очаги возгорания в районе сёл Бабяково и Медовка на данный момент ликвидированы. Для тушения привлекались вертолёты Ми-8. Крупный пожар площадью в 120 гектаров в Борисоглебском районе локализован. Всего за последние дни в регионе произошло 178 пожаров, 152 из них — ландшафтные и ещё шесть — лесные. Стихия уничтожила 28 строений, среди которых семь жилых домов.
Цитата Lshot.