«Звезда» задержанного сына экс-губернатора Левченко «угасала»?
Иркутск, 28 сентября, 2020, 08:59 — ИА Регнум. Сегодня, 28 сентября, новостью номер один в Иркутской области стали обыски и задержание депутата местного парламента — сына экс-губернатора Приангарья Андрея Левченко, подозреваемого в мошенничестве с масштабным ремонтом лифтов. По этому случаю телеграм-канал nia_baikal напоминает, что от действий руководства компании «Звезда», победившей в конкурсе на осуществление данных работ, пострадали жители десятков многоквартирных домов в Ангарске, Усть-Илимске и Усолье-Сибирском:
Также канал приводит мнение председателя общественной организации «Народный контроль» из Ангарска Дмитрия Надымова:
Депутат думы АГО Александр Куранов напомнил, что «Звезда» появилась тогда, когда Сергей Левченко стал губернатором:
Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2019 г. СУ СК РФ произвёл задержание, поскольку считает что директор «Звезды» и иные (тогда ещё неустановленные лица) в составе организованной группы необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объёмы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования.
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Сегодня, 28 сентября, по данному делу был задержан сын экс-губернатора Приангарья, депутат местного парламента Андрей Левченко. По месту его жительства и работы, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко проведены обыски. По мнению следствия, именно он был одним из тех неустановленных лиц». Решается вопрос об избрании для Левченко-младшего меры пресечения.