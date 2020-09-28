Иркутск, 28 сентября, 2020, 08:59 — ИА Регнум. Сегодня, 28 сентября, новостью номер один в Иркутской области стали обыски и задержание депутата местного парламента — сына экс-губернатора Приангарья Андрея Левченко, подозреваемого в мошенничестве с масштабным ремонтом лифтов. По этому случаю телеграм-канал nia_baikal напоминает, что от действий руководства компании «Звезда», победившей в конкурсе на осуществление данных работ, пострадали жители десятков многоквартирных домов в Ангарске, Усть-Илимске и Усолье-Сибирском:

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«Установленные лифты выходили из строя, требования Фонда капремонта по устранению замечаний не выполнялись, деньги уходили в неизвестном направлении, а людям приходилось вновь и вновь подниматься пешком по лестницам многоэтажек. С колясками, маленькими детьми, тяжелыми сумками и пакетами из магазинов. Пожилым людям с заболеваниями сердца и сосудов. Врачам и другим специалистам, спешащим по экстренным вызовам».

Также канал приводит мнение председателя общественной организации «Народный контроль» из Ангарска Дмитрия Надымова:

«Для меня очевидно, что ООО «Звезда», не зарекомендовавшая себя нигде, не имеющая оборотных средств, не имеющая серьезной истории и квалифицированного персонала, не могла получить такой огромный контракт на замену лифтов без могучих покровителей, имеющих возможность повлиять на исход торгов».

Депутат думы АГО Александр Куранов напомнил, что «Звезда» появилась тогда, когда Сергей Левченко стал губернатором:

«Кстати, начало ее коммерческой деятельности как раз совпало с началом строительства ЖК «Арбат» в Ангарске, где она установила первые два лифта. Всем известно, что ЖК «Арбат» — это семейный дом Левченко».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2019 г. СУ СК РФ произвёл задержание, поскольку считает что директор «Звезды» и иные (тогда ещё неустановленные лица) в составе организованной группы необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объёмы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования.

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Сегодня, 28 сентября, по данному делу был задержан сын экс-губернатора Приангарья, депутат местного парламента Андрей Левченко. По месту его жительства и работы, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко проведены обыски. По мнению следствия, именно он был одним из тех неустановленных лиц». Решается вопрос об избрании для Левченко-младшего меры пресечения.