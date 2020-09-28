Ижевск, 28 сентября, 2020, 08:58 — ИА Регнум. Во всех организациях здравоохранения Удмуртии размещены объявления с номерами руководителей учреждений, по которым можно направить свои вопросы в WhatsApp или Viber. Об этом сообщил замглавы минздрава республики Никита Свирин на своей странице в социальной сети.

Мессенжер Whatsapp

«Мы надеемся, что прямое взаимодействие позволит решить вопросы граждан гораздо быстрее», — отметил замминистра. Свирин отметил, что такая возможность была и раньше, но теперь можно обратиться напрямую ещё и таким способом.

При этом он призвал граждан, в случае отсутствия объявлений о каналах связи в мессенджерах, сообщать об этом в минздрав республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Свирин призывал жителей республики воздержаться от посещения поликлиники с симптомами ОРВИ. «Да, придётся немного подождать, но это лучше, чем ждать в очереди и контактировать с другими людьми, имеющими симптомы ОРВИ», — предупреждал чиновник. При этом замминистра признавал, что по итогам проверки четырех поликлиник убедился в наличии очередей в медорганизациях.

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