Москва, 28 сентября, 2020, 08:36 — ИА Регнум. Арбитражный управляющий обанкроченного банка «Арсенал» — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» — требует взыскать с 18 бывших руководителей и акционеров кредитной организации более 242 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Заявление о взыскании убытков с учредителей, бывших руководителей должника в дело о банкротстве «Арсенала» поступило в арбитраж Москвы 24 сентября 2020 года, и дата слушаний пока не назначена. С ответчиков, в числе которых есть и акционеры, например, Сергей Бежанов с долей 9,73%, Николай Пенкин с долей 9,35%, взыскивают 242 114 692,24 рубля.

Напомним, банк «Арсенал», созданный в июле 1994 года, лишился лицензии 21 сентября 2017 года. На тот момент он занимал 495-е место по размеру активов в РФ. Среди причин отзыва лицензии регулятор называл в том числе то, что «с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций».

На начало августа 2020 года у банка установлены долги перед 125 кредиторами на сумму 483,311 млн рублей.