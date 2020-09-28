Москва, 28 сентября, 2020, 08:22 — ИА Регнум. Российский танк Т-90М в процессе дальнейшей модернизации может получить усовершенствованный комплекс активной зашиты «Арена-М». Об этом сообщили в 38-м Научно-исследовательском испытательном институте бронетанкового вооружения и техники Министерства обороны России.

Nevskii-bastion.ru Т-90М «Прорыв»

Отмечается, что комплекс активной зашиты будет установлен во фронтальной части корпуса машины вместо устанавливаемой сейчас динамической защиты «Реликт».

Таким образом, сообщили в институте, боевая машина получит защиту, аналогичную танку Т-14 «Армата», передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, российский основной боевой танк Т-90МС сохраняет за собой статус самого востребованного танка на мировом рынке вооружений. Боевая машина является экспортной версией танка Т-90М «Прорыв», который уже поступает на вооружение армии России.

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