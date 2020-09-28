Ульяновск, 28 сентября, 2020, 07:19 — ИА Регнум. В арбитраж Ульяновской области поступил многомиллионный иск к заводу из группы «Евроцемент» — ООО «Сенгилеевский цементный завод». Претензии Сбербанка к предприятию пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Eurocement.ru Сенгилеевский цементный завод

Исковое заявление банком было подано 25 сентября 2020 года. Сумма заявленной задолженности — 63 140 565,66 рубля. Этот же завод фигурирует в претензиях банка «России» на сумму свыше 62,9 млн рублей. Иск, среди требований которого также обращение взыскания на заложенное имущество, до 26 октября оставлен без движения. Среди ответчиков, помимо Сенгилеевского завода, — АО «Евроцемент груп» и ООО «Цемент-Сервис МР».

Напомним, претензии к группе «Евроцемент» подали уже три банка. Суммы требований только по четырём судам превышают 22 млрд рублей. Помимо этого, госкорпорация «ВЭБ.РФ» уведомила о своих планах обратиться с банкротными исками сразу к двум из 19 цементных заводов холдинга — свердловскому АО «Невьянский цементник» и АО «Мордовцемент» из Мордовии.