Барнаул, 28 сентября, 2020, 07:09 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где среди пациентов с коронавирусом по-прежнему наблюдается существенный рост заболевания внебольничной пневмонией, в ущерб другим тяжелобольным перепрофилируют стационары под ковидные госпитали. Причём информация об этом чиновниками регионального минздрава замалчивается или искажается. Об одном таком случае на своей странице в Facebook рассказал глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин.

Цитата со страницы Facebook Олега Боронина Приказ о закрытии городской больницы в Новоалтайске

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Также он опубликовал текст приказа министра здравоохранения Дмитрия Попова, из которого следует, что решение передать для лечения больных с SARS-CoV-2 всю Новоалтайскую городскую больницу было принято ещё 24 сентября. В соответствии с этим документом, уже на следующий день, 25 сентября, в данном стационаре должны были прекратить прием новых пациентов, а до 28 сентября руководству поручено осуществить максимальную выписку и перевод больных в другие медицинские учреждения. И сегодня, 28 сентября, там должны были открыться 240 коек для пациентов с коронавирусом.

На фоне этого (25 сентября) в прессу направили информацию о том, что комиссия во главе с главным эпидемиологом региона Ириной Переладовой ещё только решает, будут ли открыты госпитале в Новоалтайске и Заринске.

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Олег Боронин чрезвычайно обеспокоен тем обстоятельством, что таким решением чиновники создают потенциальную угрозу для жизни пятидесяти пациентов отделения гемодиализа и «по сути закрывают единственную городскую больницу, кидая через спину порядка восьмидесяти тысяч пациентов Новоалтайска».

«Я не знаю, куда смотрят и о чем думают жители Новоалтайска, депутаты, которых избрали эти граждане… И я не говорю сейчас о том, что инфицированных новой коронавирусной инфекцией нужно бросить на произвол судьбы — я говорю о том, что существуют и другие не менее опасные заболевания. И лишать целый город-труженик единственной государственной больницы — это какой-то сюр, бред.

В крае немало «оптимизированных» пустых и полупустых зданий и помещений системы здравоохранения, есть недостроенное здание (в черте Новоалтайска) краевой туберкулёзной больницы, есть здание регионального минздрава, например. Разворачивайте военные специализированные мобильные госпитали», — предлагает Олег Боронин.

По его информации, пациентам отделения гемодиализа из Новоалтайска не оставили выбора:

то будет с пациентами из дальних сел — вообще не ясно: в плане как им добираться». Олег Боронин «Им объявили, что большую их часть готовы взять в Барнаул в третью смену (вечер, уходящий в ночь). И ближних будут возить, но обратно — только до вокзала в Новоалтайске — дальше, мол, как хотите добирайтесь. Чв плане как им добираться».

Глава совета полагает, что таким образом людей действительно убивают.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Ежедневно в регионе выявляют десятки новых носителей SARS-CoV-2.

Первый пациент с новым вирусом скончался в середине апреля 2020 г. Тогда сообщалось, что это был муж женщины, которая могла заразиться SARS-CoV-2, выдавая и забирая одежду у больных при выписке и госпитализации в барнаульской городской больнице №5. Односельчане говорят, что у погибшего были серьезные проблемы со здоровьем, он регулярно ездил на гемодиализ.

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В сентябре 2019 г. в Новоалтайске закрыли единственный родильный дом. Заслуженный врач России, отличник здравоохранения и хирург высшей категории Александр Шихов, десять лет отработавший главным врачом Центральной городской больницы Новоалтайска, тогда отмечал, что следующим кандидатом на закрытие будет краевое отделение урогинекологии, которое было создано в новоалтайской больнице.

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Хотя ещё в марте 2020 г. после череды непрекращающихся скандалов, связанных с оптимизацией первичного звена в здравоохранении Алтайского края, министр здравоохранения региона Дмитрий Попов заявил, что ни одна районная больница не будет закрыта. Он уверял, что смог убедить коллег, что в крае нельзя закрывать больницы даже в районах, где проживает менее 20 тысяч человек, и добиться исключения региона из федеральных планов по оптимизации больниц в небольших районах.