Иркутск, 28 сентября, 2020, 05:31 — ИА Регнум. Сегодня, 28 сентября, состоялось задержание по подозрению в мошенничестве сына экс-губернатора ПриангарьяАндрея Левченко. По месту его жительства и работы, а также у его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко проведены обыски. Об этом информирует официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Irkutsk-kprf.ru Андрей Левченко

По её словам, в ходе расследования установлена причастность Андрея Левченко к составлению подложных документов на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования ООО «Звезда» и многократному завышению стоимости этих работ.

В данный момент следствием решается вопрос об избрании фигуранту уголовного дела, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, меры пресечения, проводятся следственные действия, направленные на установление других участников преступления.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава компании «Звезда» Олег Хамуляк был задержан следователем Главного управления по расследованию особо важных дел в ноябре 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

По данным следствия, в период 2018—2019 годов Хамуляк и иные лица, действуя в составе организованной группы, необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объемы строительно-монтажных работ, выполненных ООО «Звезда». В результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере — более чем на 185 млн рублей.