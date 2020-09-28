Улан-Удэ, 28 сентября, 2020, 04:47 — ИА Регнум. Уровень озера Байкал находится на критической отметке в 457,09 м. В связи с этим семь прибрежных поселений в Бурятии оказались под угрозой затопления. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, заявил глава региона Алексей Цыденов на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

NASA Байкал из космоса

На севере Байкала начало размывать песчаную косу заказника «Ангарский Сор». По словам главы, здесь поддерживается особый температурный режим, благоприятный для нагула молоди, в том числе омуля. В случае исчезновения косы заказник также может прекратить существование.

Подъём уровня озера грозит слиянием Баргузинского и Чивыркуйского заливов, что может привести к тяжёлым экологическим последствиям. По словам Алексея Цыденова, чтобы избежать этого, необходимо сохранить предельный уровень на отметке 457 метров.

Руководитель МЧС Евгений Зиничев в связи с этим призвал провести экстренное совещание.

«Перед нами стоит настоящая дилемма: кого должно затопить первым Бурятию или Иркутскую область. Ни того, ни другого мы допустить не должны. Обращаюсь к руководству Водресурсов в срочном порядке доработать вопрос по регулированию уровня Байкала и представить в ближайшее время», — отметил он.