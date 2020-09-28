Москва, 28 сентября, 2020, 03:29 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы принял к производству один из крупнейших финансовых исков в истории банковского дела. Претензии Центробанка России к четырём бывшим топ-менеджерам «Бинбанка» и «Рост-банка» рассматривать начнут 9 ноября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Иск о взыскании задолженности в размере 283 867 322 227 рублей 5 копеек приняла к производству судья Цыдыпова.

По второму крупному спору с участием регулятора и подконтрольного ему банка «Открытие», в который влился «Бинбанк», решается вопрос о заключении мирового соглашения. Ответчиками в деле на более чем 85 млрд рублей также являются бывшие топ-менеджеры банков.

Напомним, оба дела поступили в суд в сентябре 2020 года. В самом крупном споре ответчиками выступают акционер и экс-руководитель «Бинбанка» Микаил Шишханов, Кирилл Любенцов — бывший глава «Рост банка», который был санирован «Бинбанком» и присоединён к банку «Траст», а также бывший вице-президент «Бинбанка» — Александр Лукин и входивший в правление Алексей Фарафонтов.

Напомним, претензии к бывшему фигуранту списка Forbes Микаилу Шишханову и его коллегам имеет и банк «Траст», который подал сразу два крупных иска. 5 ноября арбитраж начнёт рассматривать претензии на сумму 22,71 млрд рублей, а 17 ноября — на 306,54 млрд рублей. По обоим делам наложены аресты на имущество фигурантов. Самый крупный иск банк «Траст» подал как взыскание убытков с контролировавших АО «Рост банк» лиц. Взыскивают их солидарно.

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