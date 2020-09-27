Москва, 28 сентября, 2020, 02:42 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил банкротный иск к «дочерней компании» госкорпорации «Ростех» — АО «РТ-Химические технологии и композитные материалы». Исковое заявление к активу, работающему в сфере разработки и производства композиционных материалов, суд пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск к активу Ростеха

Претензии от индивидуального предпринимателя Владимира Гольчевского, работающего в сфере оптовой торговли топливом, рудами, металлами и химическими веществами, а также аренды недвижимости, поданы 25 сентября 2020 года. Сумма задолженности не сообщается.

Между тем в рамках отдельного дела на 2 декабря 2020 года назначено заседание по иску Гольчевского о взыскании 6 282 339 рублей 15 копеек.

Стороны связывают между собой как минимум четыре контракта на сумму более 35,6 млн рублей.

На сайте госкорпорации уточняется, что «РТ-Химкомпозит» является холдингом и работает с 2009 года. В состав АО входит ещё один заказчик Гольчевского — АО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина» из Калужской области. С последним было заключено два контракта на общую сумму более 29,7 млн рублей.