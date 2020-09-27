Сыктывкар, 27 сентября, 2020, 22:29 — ИА Регнум. Концерт пианиста Дениса Мацуева в Сыктывкаре был отменён второй раз подряд. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба Театра оперы и балета Республики Коми.

Kremlin.ru Денис Мацуев

Причиной срыва концерта стала болезнь Мацуева. Подробностей о характере заболевания на данный момент не сообщается.

Согласно плану, пианист должен был дать концерт, в рамках которого зрители могли услышать Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена и оркестром Сергея Рахманинова.

Напомним, 29 марта 2020 года должен был состояться концерт Мацуева в Сыктывкаре, но в связи с введением в регионе режима ограничений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции мероприятие пришлось отменить.