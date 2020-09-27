Токио, 27 сентября, 2020, 22:09 — ИА Регнум. В Японии на химическом заводе вспыхнул пожар, три человека доставлены в больницу. Об этом сообщает телеканал ANN.

U.S. Marine Corps Тушение пожара

Пожар произошёл после 21:00 (15:00 мск) 27 сентября в городе Инуяма, префектура Айти. О возгорании сообщил охранник, который первым почувствовал запах дыма.

В время возгорания внутри работало восемь человек. Один из них, 30-летний мужчина, пожаловался на боли в горле и был доставлен в больницу в экстренном порядке.

Сотрудники специальных служб в данный момент выясняют причину возгорания. Есть информация, что в окрестностях завода слышали шум взрыва.