Донецк, 27 сентября, 2020, 19:59 — ИА Регнум. Район прифронтового села Ленинское на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 27 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

В сообщении говорится, что украинские силовики, которые занимают позиции у населенного пункта Водяное, всего произвели три выстрела из подствольного гранатомета.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября руководитель Горловской городской администрации Иван Приходько сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Доломитное в окрестностях Горловки, в результате чего были повреждены несколько домов.

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