Владимирская область, 28 сентября, 2020, 09:30 — ИА Регнум. 26 сентября в селе Кистыш Суздальского района Владимирской области торжественно открыли памятник великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову. Бронзовый монумент высотой около 4 метров установлен на территории его родового имения, подаренного Петром I. Памятник Суворову — часть большого архитектурно-исторического комплекса. Он включает храм святителя Василия Великого, музей А. В. Суворова, суворовский парк и пруд, лагерь кадет, воскресную школу и гостиницу.

Портрет А .В. Суворова. Миниатюра на слоновой кости. Конец XVIII века

Памятник изготовило Российское военно-историческое общество в рамках национального проекта «Культура» и передало в дар Владимирской общественной организации «Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А. В. Суворова» —инициаторам развития села Кистыш как родового имения известного военачальника. Авторами монумента выступили архитектор Константин Фомин, скульпторы Андрей Коробцов и Владимир Благовещенский.

Утром в восстановленном храме святителя Василия Великого прошла литургия. В полдень церемония открытия началась с молебна. В мероприятии участвовали более 700 человек. Это местные жители, представители органов власти, Минобороны РФ, духовенства, общественных организаций, делового и научного сообщества, кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов.

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в приветственном слове отметил, что Суворов для каждого, кто любит русскую военную историю, образец воина, солдата, командира и русского патриота. «Александр Васильевич — это человек, который полностью сам себя сделал. Он не Потёмкин, не гигант, не косая сажень в плечах, но больше 50 лет в строю. Как никто Суворов ценил жизнь каждого своего подчинённого, как никто умел воевать не числом, а уменьем, как никто добивался минимальных потерь и использовал самые неожиданные и яркие ходы на поле военных действий. Суворов живёт в народных легендах. Он живёт в сердцах тех, кто носил или носит суворовские погоны», — подчеркнул Мединский.

По словам начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерала армии Валерия Герасимова, после смерти Суворова его забыли на сотню лет. «И вспомнили Александра Васильевича только в 1941—1942 годах, вспомнили его заветы и его труд по военному искусству «Наука побеждать». На самом деле книга была очень востребована. Только вдумайтесь в эти изречения: «Учить в мирное время только тому, что понадобится на войне», «Пуля дура — штык молодец», «Солдату бодрость — офицеру храбрость, генералу — мужество». Эти тезисы актуальны и сегодня, поэтому наследие Суворова живёт в нашей армии. Многое изменилось в Вооружённых силах РФ, но общие подходы великого полководца к военной науке остались неизменными», — убеждён Герасимов.

В свою очередь председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров предположил с большей долей вероятности, что именно в родовом имении — в селе Кистыш Владимирской области и родился великий полководец. «Не зря же в храме, построенным Суворовыми, находится престол святому благоверному князю Александру Невскому — покровителю Александра Васильевича Суворова. В конце 1920-х годов церковь закрыли. Благодаря соборному труду подвижников суворовских, нахимовских, кадетских, ветеранских объединений и членов общественной организации «Омофор — Суворовский призыв» храм удалось восстановить. Сейчас инициативная группа вместе с волонтёрами восстанавливает родовое имение великого русского полководца», — заключил Нестеров.

24 ноября 2020 года исполнится 290 лет со дня рождения легендарного русского полководца и непревзойдённого стратега и тактика, чьё имя и победы навсегда останутся в отечественной истории. Александр Васильевич Суворов не проиграл ни одного сражения, а их было более 60. Генералиссимус Суворов известен своей заботой о солдатах и разработкой русской военной теории. Александр Васильевич — кавалер всех российских орденов своего времени.