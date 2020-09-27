Баку, 27 сентября, 2020, 19:37 — ИА Регнум. Азербайджан к нападению на Нагорный Карабах готовился заранее, считает PanARMENIAN.Net. Перед началом военных действий Баку начал информационную войну и готовил почву для боевых действий.

Mod.gov.az Азербайджанская бронетехника

Вначале в Азербайджане начался внезапный призыв резервистов: давно уволенных в запас позвали в военкоматы и сразу отправили на учения. При этом ни военного положения, ни всеобщей мобилизации не объявлялось. Заявив, что мужчины призываются на 15 дней, позже Баку задержал их на два месяца.

С 21 сентября в разных регионах Азербайджана сотрудники дорожной полиции конфисковали у граждан их внедорожники и пикапы, которые в случае необходимости могут быть мобилизованы для нужд вооруженных сил.

Самолеты F-16 ВВС Турции, прибывшие в Азербайджан для участия в совместных учениях в августе, «задержались» в стране. 15 сентября, спустя около месяца после учений, razm.info нашло фотографии турецких самолетов, совершающих полеты в небе над Гянджой.

Официальный Баку на разных уровнях заявлял, что формат Минской группы ОБСЕ не оправдывает себя. Не скрывались роль и вмешательство Турции в конфликт, отмечает издание.

19 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «переговоры по карабахскому конфликту фактически не ведутся». 25 сентября с трибуны ООН он обвинил Армению в подготовке к новой войне.

Наконец, утром 27 сентября, когда азербайджанская армия напала на Нагорный Карабах, в самом Азербайджане скорость интернета была замедлена, а доступ к большинству соцсетей, кроме Twitter, ограничен.