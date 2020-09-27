Калининград, 27 сентября, 2020, 17:33 — ИА Регнум. По факту гибели и травмирования людей в ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает 27 сентября следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Калининградской области.

39.mchs.gov.ru На месте ДТП. Калининградская область

«Следователи и криминалисты регионального управления СКР работают на месте происшествия, — говорится в сообщении. — Ими фиксируются следы аварии, изымаются необходимые для исследований образцы и другие значимые для следствия материалы».

Как передавало ИА REGNUM, 27 сентября в Калининградской области произошло ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса №120 и грузовика. По последним данным, в результате аварии погибли семь человек.

ДТП произошло в районе поселка Кумачево.

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