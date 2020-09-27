Ереван, 27 сентября, 2020, 17:19 — ИА Регнум. Вопрос признания властями Армении независимости Нагорного Карабаха намерено рассмотреть правительство страны в ближайшее время. Об этом заявил 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения и Нагорный Карабах

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«Мы (власти Армении — прим. ИА REGNUM) должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха (Нагорного Карабаха)», — сказал Пашинян.

По его словам, члены правительства страны, которые рассматривают все сценарии развития событий, должны обсудить данный вопрос «очень серьезно».

Как передавало ИА REGNUM, 27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в специальном видеообращении к нации заявил, что Азербайджан объявил войну армянскому народу.

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