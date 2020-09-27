Москва, 27 сентября, 2020, 15:12 — ИА Регнум. Посольство Армении в Российской Федерации на фоне обострения ситуации в нагорном Карабахе призывает армян, проживающих в России, не поддаваться на провокации. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 27 сентября, пресс-служба армянского посольства.

(сс) NVO Здание Посольства Армении в России

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Напомним, что в России проживают многочисленные армянские и азербайджанские диаспоры. Иногда отношения между ними обостряются. Так, в июле 2020 года на фоне карантинных ограничений на крупном московском продовольственном рынке «Фуд-сити» из-за ограничений в торговле не были допущены к реализации крупные партии товаров из Армении. При этом рынок контролируется выходцами из азербайджанской диаспоры. Конфликт удалось решить в мирном ключе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября резко обострилась ситуация в Нагорном Карабахе — азербайджанские войска перешли в наступление по всей линии фронта. Армянским силам удалось сдержать наступление. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе среди мирного населения.