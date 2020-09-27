Ереван, 27 сентября, 2020, 13:20 — ИА Регнум. Вооруженные силы Азербайджана произвели обстрел города Варденис, который расположен к востоку от озера Севан недалеко от стыка границ Армении, Азербайджана и Нагорно-Карабахской Республики. Об этом сегодня, 27 сентября, на брифинге заявил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Mod.gov.az Танк вооруженных сил Азербайджана

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября азербайджанская армия перешла в наступление по всему фронту в Нагорном Карабахе. Использовались вертолеты, беспилотные летательные аппараты, танки. Также велся интенсивный артиллерийский огонь.

О потерях сообщают обе стороны, в том числе и среди гражданского населения.