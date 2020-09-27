Оренбург, 27 сентября, 2020, 13:12 — ИА Регнум. Глава Минздрава России Михаил Мурашко отложил свою поездку в Оренбургскую область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

Причиной стал расширенное заседание президиума Госсовета, посвящённое нацпроектам, которое проведёт президент Владимир Путин 28 сентября.

Напомним, в Оренбуржье ожидали приезд министра Михаила Мурашко 28 сентября. Предполагалось, что он примет участие в открытии орского онкодиспаенсера и открытии памятника донору в Оренбурге. Кроме того, глава федерального ведомства должен был посетить стройплощадку, где идут работы по возведению детской областной больницы, а также побывать в обновленном корпусе областной больницы №1 в Оренбурге.

На какую дату перенесена поездка Михаила Мурашко в регион пока неизвестно.