Чугуев, Украина, 27 сентября, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Украинский журналист, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что левый двигатель разбившегося 25 сентября самолета Ан-26 сверх нормы переработал 589 летных часа, но его ресурс несмотря на это был продлен три месяца назад. Об этом журналист сообщил 26 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Mvs.gov.ua Детали самолета на месте крушения АН-26 ВВС Украины

Следите за развитием событий в трансляции: «Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом»

По словам журналиста, возглавляемое им издание получило официальное заключение о состоянии двигателей самолетов от источника в государственном предприятии «Антонов», которое с 10 по 20 августа текущего года выполняло работы по продлению ресурса самолета и подготовило акт исследования.

Как утверждает журналист, по состоянию на 2003 год двигатель подлежал ремонту или замене. После капитального ремонта по состоянию на июнь 2020 года двигатель наработал 2339 летных часов, что оказалось на 589 часов больше допустимого после капитального ремонта максимума, но несмотря на это ресурс двигателя был продлен.

«Проще говоря, двигатель был крайне изношен, а его эксплуатация была рискованным делом… В июне 2020-го года… ресурс двигателя… был продлен специалистами завода «Мотор Сич» до 5 июня 2021-го года и 2550 летных часов. То есть на 800 часов больше, чем было положено до документам по эксплуатации в СССР», — подчеркнул журналист.

Очередное продление ресурса двигателя Ан-26, потерпевшего 25 сентября под Харьковом крушение, по словам журналиста стало роковым для 43-летнего самолета.

«Преступная традиция делать ремонт на бумаге привела к трагедии. И теперь гибель 26 человек, гибель молодых людей — на совести тех инженеров завода, чиновников Минобороны и командования ВСУ, кто взял на себя ответственность и продлил изношенный двигатель», — отметил журналист.

Напомним, вечером 25 сентября недалеко от города Чугуев Харьковской области рухнул самолет Ан-26, в результате которого погибли 26 человек, большинство из которых — курсанты.