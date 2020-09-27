Тула, 27 сентября, 2020, 10:56 — ИА Регнум. Праздничные мероприятия, посвящённые 500-летию Тульского кремля как начала Большой засечной черты, состоялись в Тульской области 26 сентября, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

В городах региона, а также в кремле, в ремесленном дворе «Добродей», в учреждениях культуры проходит фестиваль «Засечная черта». В течение дня для посетителей работали Музей археологии Тульского кремля, Тульский военно-исторический музей, Музей локальных войн, а также экспозиция «История Тульского кремля» и выставка «Солдатские письма. Читаем вместе». На Крестовоздвиженской площади открылись гастрономический фестиваль «Кремлевские посады» и первая масштабная ярмарка «Сделано в Тульской области» с участием более 20 производителей региона, работающих под брендом «Сделано в Тульской области». Гости фестиваля могут попробовать кондитерские, мясные, молочные и хлебобулочные изделия, а также принять участие в мастер-классах и викторинах. Вторая площадка фестиваля открылась в ЦПКиО им. П.П. Белоусова. В новом городском пространстве «Тринадцатая провинция» в Музейном квартале заработала картинная выставка «Повесть лихвинских лет», посвященная городу Лихвину — сегодняшнему Чекалину, самому маленькому городу страны.

Губернатор Алексей Дюмин посетил филиал Государственного исторического музея в Музейном квартале — первый региональный филиал крупнейшего музея в России. Алексей Дюмин осмотрел выставку «Реликвии и шедевры Исторического музея», посвященную 150-летию Музея национальной истории России. На выставке представлены 268 уникальных экспонатов, почти каждый из них связан с конкретным историческим событием с III тысячелетия до н.э. вплоть до первой половины ХХ века. Это реликвии отечественной истории и культуры, шедевры изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В первом зале выставочного пространства филиала размещены тактильные модели ключевых памятников Исторического музея, которые позволят незрячим и слабовидящим посетителям узнать о становлении государства. В новом музее для посетителей будут проводиться тематические экскурсии и занятия, лекции, концерты и кинопоказы. Здесь же откроются музейный магазин и кафе, в скором времени начнет работу детский образовательный центр. Кроме того, к концу 2020 года в музее будут запущены волонтерская и стажерская программы для студентов-историков.

Алексей Дюмин отметил, что в Музейном квартале появилось современное пространство, в историческом контексте не уступающее Европе.

«С этим проектом наш регион готов выйти на международную арену как крупный культурно-туристический центр», — подчеркнул Алексей Дюмин.

«В Туле открылся не просто первый филиал Государственного исторического музея, это подразделение музея, его часть. И за очень короткое время мы создали экспозиционную площадку, где можно показывать памятники любого уровня, уникальные раритеты», — сказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Губернатор также посетил филиал музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», осмотрел выставку «Толстой и Тула».

«Президент России Владимир Путин поставил перед регионами задачу создавать целые культурные кластеры. Музейный квартал — как раз такой комплексный проект. Во многом уникальный не только для Тульской области, но и для всей России. Это одновременно вклад в сохранение нашей истории и инвестиция в будущее. Создание такого культурно-исторического кластера выведет на новый уровень культурную среду в регионе, увеличит турпоток», — сказал губернатор.

В тот же день глава региона побывал на выставке икон иконостаса Успенского собора к 500-летию Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты. Глава региона подчеркнул, что за последнее время музейно-выставочный комплекс Тульского кремля стал востребованной площадкой для проведения различных деловых мероприятий и реализации крупных выставочных проектов.

«Долгожданным событием и большим подарком для туляков в рамках праздничных юбилейных мероприятий Тульского кремля стало открытие выставки отреставрированных икон XVIII века иконостаса Успенского собора Тульского кремля. Иконы были выполнены известными мастерами Ростовско-Ярославской школы», — сказал Алексей Дюмин.

Всего в иконостасе находилось 66 икон, большая часть которых была создана художниками, работавшими у купца Сорокина. Три образа принадлежат кисти одного из лучших провинциальных иконописцев того времени Григория Белоусова. До наших дней сохранилось только 56 икон, десять были утрачены в 1920-е годы.

Алексей Дюмин посетил также фотовыставку «Большая засечная черта и ее роль в истории Российского государства» и побывал на презентации документального фильма телеканала «Звезда», посвященного 500-летию возведения Тульского кремля и Большой засечной черте.

«Тульский кремль значительно преобразился. Благодаря федеральной поддержке и спонсорской помощи мы создали здесь новые объекты показа. В прошлом году Институт археологии РАН во время раскопок раскрыл восточные части первого каменного Успенского собора XVII века. Мы изучили не только российский, но и зарубежный опыт, использовали самые современные подходы к музейному делу. У нас получилось создать действительно уникальный объект. Мы рассчитываем, что он будет пользоваться большой популярностью как у туляков, так и у туристов», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Закончился праздник к 500-летию Тульского кремля праздничным концертом и фейерверком.