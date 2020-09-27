Ступино, Московская область, 27 сентября, 2020, 10:43 — ИА Регнум. Возможной причиной обрушения металлического пешеходного перехода в подмосковном Ступино стала перегрузка. Об этом сообщает 27 сентября РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по Московской области.

50.mchs.gov.ru Частичная деформация надземного пешеходного перехода на территории складского комплекса ООО «ФМ Ложистик»

Согласно предварительной информации, перегрузка перехода могла привести к деформации крепёжных элементов.

Как сообщало ИА REGNUM, в цехе ООО «ФМ Ложистик» обрушился пешеходный переход. Пострадали 25 человек.