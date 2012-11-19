На территории предприятия в промышленной зоне в Ступинском районе Московской области 27 сентября 2020 года обрушился пешеходный переход в складском помещении. В результате обрушения пострадали сотрудники предприятия, на территории которого произошел инцидент. Некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация.

Скорая помощь. Иван Шилов ИА REGNUM
10:46 27.09.2020

В Московской области 25 человек пострадали в результате ЧП в одной из промзон Ступинского городского округа. Об этом 27 сентября сообщает телеграм-канал губернатора региона Андрея Воробьёва.

Подробности: В Подмосковье из-за обрушения металлоконструкции пострадали 25 человек

10:47 27.09.2020

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил оказать необходимую помощь пострадавшим во время ЧП на территории промышленной зоны. Об этом 27 сентября сообщает телеграм-канал главы региона.

Подробности: Воробьёв поручил оказать помощь пострадавшим в Подмосковье

10:59 27.09.2020

Губернатор Московской области Андрей Воробьев. kremlin.ru

11:11 27.09.2020

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обрушением наземного пешеходного перехода в городском округе Ступино 27 сентября.

Проведение проверки поручено Ступинской городской прокуратуре. Контролировать ход проверочных мероприятий будет областная прокуратура.

Об этом: Прокуратура начала проверку в связи с обрушением перехода в Подмосковье

11:20 27.09.2020

11:42 27.09.2020

В Московской области следователи начали проверку по факту обрушения пешеходного моста в Ступине, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.

11:42 27.09.2020

Четверо из 14 пострадавших при обрушении пешеходной галереи в здании «ФМ Лоджистик» в Ступинском городском округе находятся в тяжелом состоянии. Еще 10 человек — в состоянии средней тяжести.

11:43 27.09.2020

У большинства пострадавших — сочетанные травмы. Некоторые получили ушибы позвоночника, сотрясения мозга, переломы предплечья. Два человека госпитализированы с резаными ранами правой кисти и правой стопы.

11:47 27.09.2020

В результате обрушения металлического пешеходного перехода в городском округе Ступино пострадали 30 человек, 17 пострадавших были госпитализированы.

Читайте подробнее: Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 30

11:58 27.09.2020

Число пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода в городском округе Ступино выросло до 39 человек, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Подробности в материале: При обрушении перехода в Подмосковье пострадали 39 человек — СМИ

12:09 27.09.2020

Частичная деформация надземного пешеходного перехода на территории складского комплекса «ФМ Лоджистик». 50.mchs.gov.ru

13:51 27.09.2020

Количество пострадавших при обрушении металлического пешеходного моста в складском помещении компании FM Logistic в подмосковном Ступине увеличилось до 51.

13:59 27.09.2020

Число пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода в промышленной зоне городского округа Ступино выросло до 51 человека. Такое число пострадавших было зафиксировано по состоянию на 13:00 мск

Подробности в материале: При обрушении перехода в Подмосковье пострадал 51 человек

14:39 27.09.2020

Причиной обрушения перехода в Ступино мог стать перегруз конструкции моста либо износ деталей — пресс-служба ГСУСК РФ по Московской области.

14:58 27.09.2020

Следователи рассматривают несколько причин обрушения надземного перехода в Ступино, включая перегруз конструкции и износ деталей, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Читайте подробнее: Названы предварительные причины обрушения перехода в Ступино

15:06 27.09.2020

Обрушение пешеходного перехода на территории складского комплекса «ФМ Лоджистик». mosobl.sledcom.ru