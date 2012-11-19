Обрушение пешеходного моста на складе в Подмосковье — все новости
В Московской области 25 человек пострадали в результате ЧП в одной из промзон Ступинского городского округа. Об этом 27 сентября сообщает телеграм-канал губернатора региона Андрея Воробьёва.
Подробности: В Подмосковье из-за обрушения металлоконструкции пострадали 25 человек
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил оказать необходимую помощь пострадавшим во время ЧП на территории промышленной зоны. Об этом 27 сентября сообщает телеграм-канал главы региона.
Подробности: Воробьёв поручил оказать помощь пострадавшим в Подмосковье
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обрушением наземного пешеходного перехода в городском округе Ступино 27 сентября.
Проведение проверки поручено Ступинской городской прокуратуре. Контролировать ход проверочных мероприятий будет областная прокуратура.
Об этом: Прокуратура начала проверку в связи с обрушением перехода в Подмосковье
В Московской области следователи начали проверку по факту обрушения пешеходного моста в Ступине, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.
Четверо из 14 пострадавших при обрушении пешеходной галереи в здании «ФМ Лоджистик» в Ступинском городском округе находятся в тяжелом состоянии. Еще 10 человек — в состоянии средней тяжести.
У большинства пострадавших — сочетанные травмы. Некоторые получили ушибы позвоночника, сотрясения мозга, переломы предплечья. Два человека госпитализированы с резаными ранами правой кисти и правой стопы.
В результате обрушения металлического пешеходного перехода в городском округе Ступино пострадали 30 человек, 17 пострадавших были госпитализированы.
Читайте подробнее: Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 30
Число пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода в городском округе Ступино выросло до 39 человек, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Подробности в материале: При обрушении перехода в Подмосковье пострадали 39 человек — СМИ
Количество пострадавших при обрушении металлического пешеходного моста в складском помещении компании FM Logistic в подмосковном Ступине увеличилось до 51.
Число пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода в промышленной зоне городского округа Ступино выросло до 51 человека. Такое число пострадавших было зафиксировано по состоянию на 13:00 мск
Подробности в материале: При обрушении перехода в Подмосковье пострадал 51 человек
Причиной обрушения перехода в Ступино мог стать перегруз конструкции моста либо износ деталей — пресс-служба ГСУСК РФ по Московской области.
Следователи рассматривают несколько причин обрушения надземного перехода в Ступино, включая перегруз конструкции и износ деталей, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
Читайте подробнее: Названы предварительные причины обрушения перехода в Ступино
Обрушение пешеходного перехода на территории складского комплекса «ФМ Лоджистик». mosobl.sledcom.ru