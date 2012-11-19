На территории предприятия в промышленной зоне в Ступинском районе Московской области 27 сентября 2020 года обрушился пешеходный переход в складском помещении. В результате обрушения пострадали сотрудники предприятия, на территории которого произошел инцидент. Некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация.

В Московской области 25 человек пострадали в результате ЧП в одной из промзон Ступинского городского округа. Об этом 27 сентября сообщает телеграм-канал губернатора региона Андрея Воробьёва .

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил оказать необходимую помощь пострадавшим во время ЧП на территории промышленной зоны. Об этом 27 сентября сообщает телеграм-канал главы региона.

Об этом: Прокуратура начала проверку в связи с обрушением перехода в Подмосковье

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с обрушением наземного пешеходного перехода в городском округе Ступино 27 сентября.

В Московской области следователи начали проверку по факту обрушения пешеходного моста в Ступине, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.

Четверо из 14 пострадавших при обрушении пешеходной галереи в здании «ФМ Лоджистик» в Ступинском городском округе находятся в тяжелом состоянии. Еще 10 человек — в состоянии средней тяжести.

У большинства пострадавших — сочетанные травмы. Некоторые получили ушибы позвоночника, сотрясения мозга, переломы предплечья. Два человека госпитализированы с резаными ранами правой кисти и правой стопы.

Читайте подробнее: Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 30

В результате обрушения металлического пешеходного перехода в городском округе Ступино пострадали 30 человек, 17 пострадавших были госпитализированы.

11:58 27.09.2020

Число пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода в городском округе Ступино выросло до 39 человек, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Подробности в материале: При обрушении перехода в Подмосковье пострадали 39 человек — СМИ