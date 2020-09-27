Ступино, Московская область, 27 сентября, 2020, 10:29 — ИА Регнум. В Московской области 25 человек пострадали в результате ЧП в одной из промзон Ступинского городского округа. Об этом 27 сентября сообщает телеграм-канал губернатора региона Андрея Воробьёва.

Mosobl.sledcom.ru Частичная деформация надземного пешеходного перехода на территории складского комплекса «ФМ Лоджистик»

«В цехе предприятия ООО «ФМ Ложистик» обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 метров и высотой четыре метра», — говорится в информации.

Металлоконструкция упала на инженерные коммуникации и повредила их. Пострадали 25 человек. На месте ЧП работают экстренные службы.