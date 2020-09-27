Петропавловск-Камчатский, 27 сентября, 2020, 08:48 — ИА Регнум. На Камчатке прошли тактические учения дивизиона зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь». Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru ЗРПК «Панцирь»

В ходе учений боевые машины подразделения совершили марш из места дислокации на расстояние 100 километров. На марше были отработаны задачи по отражению удара воздушного противника в движении и выходе из-под массированного ракетно-артиллерийского обстрела.

По прибытии в назначенное место в районе УТК «Радыгино», дивизион ЗРПК «Панцирь» развернулся в боевой порядок на необорудованных позициях, произвёл маскировку техники и подготовку к открытию огня.

По легенде учений подразделению была поставлена задача обеспечить оборону важных объектов инфраструктуры. Расчёты ЗРПК своевременно обнаружили низколетящие воздушные и маневрирующие наземные цели и уничтожили их пушечным огнём. Огонь по целям вёлся на дистанциях от 2,5 километров до 400 метров, в ручном и автоматическом режимах.

В учениях участвовали более 90 военнослужащих и 15 единиц военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на полигоне Ашулук в Астраханской области зенитные комплексы С-400 и «Панцирь-С» успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар в рамках командно-штабных учений «Кавказ-2020».