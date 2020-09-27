Москва, 27 сентября, 2020, 08:29 — ИА Регнум. В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Документ был опубликован на сайте Минэкономразвития 26 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коммунальные платежи

Министерство прогнозирует, что потребление электроэнергии в России по итогам 2020 года снизится на 3,6% к 2019 году — до 1,078 трлн кВт/ч. Снижение произойдёт из-за теплой зимы и пандемии коронавируса.

В среднесрочной перспективе объемы производства электроэнергии будут определятся прежде всего темпами роста экономики страны.

Что касается промышленных потребителей электроэнергии, то для них тариф будет проиндексирован на 3% в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последний раз тарифы на электроэнергию для населения поднимали 1 июля 2020 года. Для каждого региона был установлен свой предельно допустимый индекс.