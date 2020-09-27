Улан-Удэ, 27 сентября, 2020, 08:28 — ИА Регнум. В Бурятии за сутки выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, общее число подтверждённых случаев достигло 6809. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

egov-buryatia.ru Врачи в Бурятии

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В столице региона Улан-Удэ число случаев инфицирования превысило четыре тысячи и достигло 4042.

«Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5509 человек, умер 71 человек. Проходят лечение в стационарах республики 558 больных. На амбулаторном лечении находятся 671 пациент», — говорится в сообщении ведомства.

Занятость коечного фонда составляет 64,4% (587 из 913).

В реанимации улан-удэнских стационаров находятся 19 пациентов в тяжёлом состоянии, шесть из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

В последние дни в Бурятии не было смертей среди больных с диагнозом COVID-19. Ранее в республике умер 71 пациент с этим диагнозом.

Как сообщало ИА REGNUM, с ухудшением ситуации с коронавирусом в Бурятии продолжает «таять» коечный фонд медицинских учреждений, занятость которого к настоящему времени достигла 61,3%.