Вашингтон, 27 сентября, 2020, 08:23 — ИА Регнум. Роль ведьмака Эскеля во втором сезоне телесериала «Ведьмак» сыграет швейцарский актёр Бэзил Эйденбенз. Об этом сообщает портал Deadline.

Цитата из т/с «Ведьмак». 2019. США, Польша Ведьмак

Первоначально на роль Экселя был утверждён датский актёр Туэ Ерстед Расмуссен. Он успел поучаствовать в съёмке нескольких сцен в конце февраля и начале марта, однако потом съёмки второго сезона телесериала были приостановлены из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Съёмки возобновились в августе, однако 23 сентября Расмуссен объявил, что был вынужден отказаться от роли Эскеля из-за изменения расписания. Сообщается, что его заменит актёр Бэзил Эйденбенз, известный по роли в британском сериале «Виктория».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре стриминговый сервис Netflix выпустил серию коротких документальных фильмов о создании сериала «Ведьмак».