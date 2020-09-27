Шатровский район, Курганская область, 27 сентября, 2020, 08:20 — ИА Регнум. При пожаре в частном жилом доме в деревне Чуварина Курганской области погибли мужчина и женщина старше 80 лет. Об этом 27 сентября сообщает пресс-службой ГУ МЧС России по региону.

45.mchs.gov.ru Сгоревший дом в деревне Чуварина Курганской области

Сообщение о пожаре в частном жилом доме, расположенном по адресу: Шатровский район, деревня Чуварина, улица Центральная, поступило в дежурную часть в 03:21. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь охватил частный жилой дом и надворные постройки. Площадь возгорания составила 100 кв. метров.

В 03:38 на помощь муниципальным пожарным прибыли дополнительные подразделения и было создано два боевых участка. Дополнительный предназначался для защиты соседних домов.

В 04:10 открытое горение было ликвидировано.

«В ходе разбора конструкций дома были обнаружены тела двух погибших: женщины 1939 года рождения, мужчины 1935 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

К тушению пожара привлекались 20 человек и десять единиц техники. По факту произошедшего будет проведена доследственная проверка.