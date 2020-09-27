Сидзуока, Япония, 27 сентября, 2020, 08:20 — ИА Регнум. Японское метеорологическое агентство27 сентября в 13:13 (7:13 по мск) предупредило о надвигающемся в ближайшее время землетрясении. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Paipateroma Вулкан Фудзияма и гора Аситака на острове Хонсю

Эпицентр подземных толчков предполагается в префектуре Сидзуока, на острове Хонсю. Глубина очага землетрясения составит 50 км.

По шкале Рихтера оно будет иметь магнитуду 5,3.