Москва, 27 сентября, 2020, 07:20 — ИА Регнум. При покупке подержанного автомобиля нужно проверить информацию о возможных ограничениях, наложенных на транспортное средство, на сайте ГИБДД. Об этом сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев агентству «Прайм».

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобили

Эксперт добавил, что на сайте ГИБДД также можно получить информацию о зарегистрированных транспортных происшествиях с участием выбранного автомобиля.

«И если информация будет обнадеживающей, автомобиль вам нравится, и цена устраивает, то можно отважиться на приобретение», — заявил Васильев.

Он подчеркнул, что покупка подержанного автомобиля всегда является некоторой лотереей. Для повышения вероятности заключения удачной сделки эксперт порекомендовал приобретать подержанные автомобили у знакомых или пользоваться услугами дилеров и автоподборщиков.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре специалисты компании Automama представили данные, показывающие, что у 55% машин на вторичном рынке в России «скручивается» пробег.