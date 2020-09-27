Эксперт рассказал, как не ошибиться при выборе подержанного автомобиля
Москва, 27 сентября, 2020, 07:20 — ИА Регнум. При покупке подержанного автомобиля нужно проверить информацию о возможных ограничениях, наложенных на транспортное средство, на сайте ГИБДД. Об этом сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев агентству «Прайм».
Эксперт добавил, что на сайте ГИБДД также можно получить информацию о зарегистрированных транспортных происшествиях с участием выбранного автомобиля.
«И если информация будет обнадеживающей, автомобиль вам нравится, и цена устраивает, то можно отважиться на приобретение», — заявил Васильев.
Он подчеркнул, что покупка подержанного автомобиля всегда является некоторой лотереей. Для повышения вероятности заключения удачной сделки эксперт порекомендовал приобретать подержанные автомобили у знакомых или пользоваться услугами дилеров и автоподборщиков.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре специалисты компании Automama представили данные, показывающие, что у 55% машин на вторичном рынке в России «скручивается» пробег.