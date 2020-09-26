Аксайский район, Ростовская область, 26 сентября, 2020, 23:10 — ИА Регнум. Природный пожар в Аксайском районе Ростовской области распространился на площади 100 гектаров. В настоящее время угроза населённым пунктам отсутствует. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 26 сентября.

ГУ МЧС России по Ростовской области Площадь пожара составляет 100 га

К тушению ландшафтного пожара привлечено 239 человек и 59 единиц техники. Борьбу с огнём осложняет порывистый ветер и труднодоступность местности. Угрозы распространения огня на населённые пункты в настоящее время нет. Ситуация находится под контролем, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что ранее существовала угроза распространения огня на населённые пункты. Пожар был разбит на пять боевых участков.