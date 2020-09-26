Пекин, 26 сентября, 2020, 22:21 — ИА Регнум. Средняя стоимость смартфонов на территории всего мира выросла на 10% во втором квартале 2020 года. Об этом сообщили эксперты аналитической компании Counterpoint 25 сентября на своём сайте.

Смартфон

Специалисты провели исследования, на основании которого выявили, что во всём мире растёт цена на смартфоны. Наибольший рост был зафиксирован в Китае. Гражданам КНР теперь приходится платить на 13% больше за новый гаджет. Исключение составил только латиноамериканский регион, где произошло падение цен на 5%.

Эксперты сообщили также, что рост цен произошёл на фоне падения продаж смартфонов в мире на 23%. Но отмечается, что категория премиальных гаджетов не сильно изменила показатели продаж.

Специалисты связали это с тем, что в условиях пандемии коронавируса «запертые» дома люди стали предпочитать мощные смартфоны для игр и удалённой работы. К тому же появление смартфонов с поддержкой сетей 5G, которые стоят дороже обычных, также подстегнуло людей к покупке более дорогостоящих моделей.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября эксперты Market Intelligence & Consulting Institute (MIC) предрекли падение доли производства ноутбуков на территории Китайской Народной Республики с 90% до 40%.