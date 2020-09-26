Лондон, 26 сентября, 2020, 20:03 — ИА Регнум. В британском Лондоне в результате столкновения с протестующими против «коронавирусных» ограничительных мер несколько сотрудников полиции получили ранения. Об этом говорится в Twitter лондонской полиции.

Phil Long Британская полиция

«К сожалению, некоторые полицейские были ранены при взаимодействии с людьми», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что протестующие не соблюдают правила социальной дистанции, это создаёт угрозу распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, общее число умерших пациентов с диагнозом COVID-19 в Великобритании превысило 42 тысячи человек. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 425 765 человек.

Отметим, в отчёте научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при правительстве Соединённого Королевства говорится об ускорении в Великобритании в последние недели темпов распространения коронавируса.

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