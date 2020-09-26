На месте крушения Ан-26 под Харьковом нашли бортовые самописцы
Харьков, Украина, 26 сентября, 2020, 19:49 — ИА Регнум. Бортовые самописцы военного самолета Ан-26, потерпевшего крушение 25 сентября под Чугуевом (Харьковская область, Украина), найдены на месте трагедии. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе министерства обороны Украины.
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»Найдены бортовые самописцы (самолета Ан-26 — прим. ИА REGNUM), — говорится в сообщении ведомства. — Они уцелели».
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.
Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября под Чугуевом в Харьковской области в результате крушения самолета Ан-26 погибли 26 человек. В результате трагедии выжил один курсант.
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