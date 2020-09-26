Салехард, 26 сентября, 2020, 19:08 — ИА Регнум. В Салехарде новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах Сургут — Салехард и Салехард — Аэропорт за 30 часов работы выявили более 175 нарушений, сообщает пресс-служба главы региона.

Цитата из к/ф «Форсаж». Реж. Роб Коэн. 2011. США — Германия Превышение скорости

Причём 46 водителей превысили установленную скорость 90 км/ч. Максимально зафиксированная камерами средняя скорость на данных автодорогах составила 148 км/ч.

Отмечается, что комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения появляются на дорогах Ямала в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего в состав системы автоматической фиксации нарушений ПДД на Ямале входят 33 стационарных и 18 передвижных комплексов фотовидеофиксации, а также четыре комплекса фотовидеофиксации «Паркон», предназначенные для выявления нарушений правил парковки.