Киев, 26 сентября, 2020, 19:02 — ИА Регнум. Украинское посольство в Великобритании высказало недовольство статьей BBC о крушении Ан-26 под Харьковом, в которой Крым был обозначен как территория России. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Twitter.

NASA Крым. Снимок из космоса

«Не можем поверить своим глазам», — сказано в заявлении посольства.

В BBC позже сняли материал, затем появилась новая версия статьи с исправленной картой и извинениями за «некорректность».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым воссоединился с Россией в 2014 году, после того как на Украине произошёл государственный переворот и жители полуострова не признали новый украинский режим. Воссоединению с РФ предшествовал общекрымский референдум. Новые украинские власти также начали карательную операцию против жителей Донбасса, обвиняя Россию в некой военной «агрессии».

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