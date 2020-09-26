Санкт-Петербург, 26 сентября, 2020, 18:54 — ИА Регнум. Футболисты санкт-петербургского «Зенита» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромили клуб «Уфа». Встреча, завершившаяся со счётом 6:0, прошла 26 сентября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Алексей Колчин ИА REGNUM Артём Дзюба

Одним из героев встречи в составе хозяев поля стал нападающий Артем Дзюба, который забил три мяча и был признан лучшим игроком. Кроме того, голевыми действиями отметились Сердар Азмун (дубль) и Алексей Сутормин.

Отметим, что после девяти матчей в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Футболисты «Уфа», в активе которых пять баллов, находятся на 14-й позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября футболисты московского «Спартака» переиграли клуб «Тамбов» в выездном матче чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, завершилась со счётом 2:0.

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