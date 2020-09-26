Лондон, 26 сентября, 2020, 19:00 — ИА Регнум. Желание сыграть роль Джеймса Бонда обнародовал актёр Генри Кавилл, известный по ролям Супермена и Ведьмака. Об этом 25 сентября заявил сам артист в интервью изданию GQ.

Gage Skidmore Генри Кавилл

«Да, я бы хотел сыграть Бонда, это было бы очень интересно», — заявил актёр.

По словам Кавилла, на данный момент этот вопрос находится в «подвешенном состоянии». Но тем не менее, если к нему поступит такое предложение, то актёр точно ухватится за него.

Официальная информация по поводу выбора кандидатуры на главную роль в новой части бондианы состоится в конце 2020 или начале 2021 года.

Напомним, последний фильм про Джеймса Бонда под названием «Не время умирать» стал последней картиной в бондиане, в ней сыграл актёр Дениэл Крейг. Всего на его счету было четыре ленты в роли известного британского шпиона. До него Джеймса Бонда играли Пирс Броснан,Тимоти Далтон,Роджер Мур,Шон Коннери и Джордж Лейзенби.