Харьков, Украина, 26 сентября, 2020, 18:17 — ИА Регнум. 20-летнего курсанта лётного факультета Харьковского национального университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба Вячеслава Золочевского, пострадавшего при крушении самолета Ан-26 вблизи Чугуева Харьковской области Украины, посетил глава государства Владимир Зеленский. Об этом сообщается 26 сентября на сайте офиса президента Украины.

President.gov.ua Владимир Зеленский посещает выжившего в авиакатастрофе курсанта

Следите за развитием событий в трансляции: «Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом»

Отмечается, что в ходе беседы Зеленский пожелал выздоровления курсанту, который находится в состоянии средней тяжести.

«Мы желаем тебе (выжившему при крушении Ан-26 курсанту — прим. ИА REGNUM) скорейшего выздоровления», — сказал президент Украины.

Как передавало ИА REGNUM, крушение военного самолета Ан-26, на борту которого находились члены экипажа и курсанты, произошло недалеко от города Чугуев Харьковской области 25 сентября. В результате ЧП погибли 26 человек. Одному курсанту удалось выжить.

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