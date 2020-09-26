Москва, 26 сентября, 2020, 17:20 — ИА Регнум. Более 25 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 26 сентября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Аэропорт «Домодедово»

Так, по состоянию на 17:17 мск в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще пять отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано шесть рейсов, еще девять отменено; в аэропорту «Внуково» отменено пять рейсов.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 26 сентября в Москве будет небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в столице составит +20… +22 °С.

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