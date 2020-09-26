Лос-Анджелес, США, 26 сентября, 2020, 17:15 — ИА Регнум. Роль Человека-ястреба в экранизации комикса «Чёрный Адам» сыграет актёр Элдис Ходж. Об этом сообщил исполнитель главной роли в картине Дуэйн Джонсон 26 сентября в соцсети Instagram.

NASA Элдис Ходж

«Я позвонил Элдису лично, так как хотел удивить его, что он получил роль, и это стало одним из самых ярких разговоров, которые у меня когда-либо были», — написал Джонсон.

Актёр отметил, что роль Человека-ястреба является крайне важной, ведь он является лидером Общества справедливости Америки — первой команды супергероев в истории комиксов. По словам Джонсона, Ходж идеально подходит на данную роль и ему не терпится поработать с актёром на съемочной площадке.

Напомним, серия комиксов «Чёрный Адам», которая впервые появилась в 1945 году, повествует о суперзлодее. Согласно планам, премьера экранизации комикса должна состояться в 2021 году.