Киев, 26 сентября, 2020, 17:00 — ИА Регнум. На территорию Донбасса, которая находится под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ), прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Донбассе

В сообщении говорится, что Зеленский планирует посетить находящихся на передовых позициях военных и провести совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой заявил, что РФ видит, что Украина не поддаётся на шантаж в связанных с урегулированием конфликта в Донбассе вопросах.

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